Fernando Ónega: "Sánchez es el nuevo Cid Campeador de la negociación"

puedo opinar y opino

Te podría responder con una evasiva: me reservo el dictamen hasta la negociación de los Presupuestos. Te podría responder con una grosería: Pedro Sánchez, para ser cualquier cosa mejor que gobernante, tampoco necesita mucho. Pero me he levantado pacífico y lo digo de forma suave: como negociador, Sánchez acumula más éxitos que como presidente del Consejo.