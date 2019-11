Ónega: "Si Sánchez quiere ser presidente, ha de mendigar escaños, aunque sean enemigos de la idea de España"

España no es una nación de naciones, sino una jaula de grillos y las jaulas de grillos no hay quien las gobierne. Pero este es el país que salió de las urnas. Los indepes se han venido arriba, y los tranquilos vascos del PNV ya se apuntan a la autodeterminación.

Bildu existe, como existen las CUP, y sus vecinos no se atreven a llevarle la contraria por si les quitan los votos. En ayuntamientos y autonomías hay que aprobar Presupuestos, y se buscan apoyos debajo de las piedras, donde suele haber alacranes.

Y en el gobierno central, si Sánchez quiere ser presidente, ha de mendigar escaños, aunque sean enemigos de la idea de España. No estamos preparados para estas emociones ni para estos sobresaltos. Solo con pagar a los grupos parlamentarios unipersonales o uniprovinciales a quienes Sánchez pide su voto, ya tendrá que hacer gigantescos encajes de bolillos.

Y lo peor, eso de negociar de gobierno a gobierno que hoy imponen los soberanistas catalanes y mañana lo impondrán los soberanistas vascos, que no quieren ser menos. Quizá se puede gobernar todo eso con mucha inteligencia, pero en medio de un diluvio de manifiestos, truenos de Aznar, ironías de González, barones que no entienden nada y crispación creciente porque cada día hay un sobresalto y empiezan a aparecer salvadores de la Patria. Lo que dudo es que un gobierno del Estado formado en este clima pueda durar. No puede durar mucho bajo tanta presión.