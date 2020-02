PUEDO OPINAR Y OPINO

Claro que cabe esperar algo concreto: la foto. Incluso puede ser la foto del día. La foto de las antípodas, que diría María Jesús Montero. Algo se habrá avanzado, porque Sánchez no solo le coge el teléfono, sino que le llama y lo va a visitar. A partir de ahí, vaya usted a saber qué titular le ponemos a esa foto. Si Torra no sale de su madriguera de represión, amnistía y autodeterminación, para ese viaje no se necesitan alforjas.