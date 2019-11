Fernando Ónega: “Una cosa es el diálogo y otra la imposición de una mesa, pero de Sánchez y su estrategia nunca se sabe”

PUEDO OPINAR Y OPINO

Personalmente no lo veo. Si Sánchez es coherente con lo que hizo y dijo hasta ahora, no puede aceptar esa condición. Si ya rechazó esa mesa de negociación por aquello del relator y, sobre todo, por las intenciones, no la puede aceptar ahora por mucho que necesite la abstención de Esquerra.