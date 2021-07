Fernando Ónega: "Ciudadanos necesita desterrar la idea de que votarles es tirar el voto"

La última vez que se habló de etiquetas en política lo hizo el gobierno para escabullirse de la discusión de si Cuba es una dictadura. “Etiquetar no es productivo”, dijo Nadia Calviño en una ocurrente salida de emergencia. Lo de productivo es lo propio de una ministra de Economía.

En las señas de identidad de los partidos, la etiqueta es inevitable, pero no decisiva. Es inevitable, porque la etiqueta define tus intenciones. Si tú no la pones, te la ponen los demás. Pero no es decisiva, por insuficiente. Con la definición de liberal, Ciudadanos rebasó el medio centenar de escaños, un respeto, pero también bajó a diez escaños, un castigo. Además de carné de identidad, un partido necesita un liderazgo que inspire confianza y seguridad, una base electoral y una ideología. Ciudadanos lo tiene todo y tiene, además, ganas de vivir. Y tiene algo menos frecuente: necesidad social de un partido que sirva de equilibrio entre dos bloques ideológicos cada día más enfrentados.

¿Qué le falta ahora? Tres cosas: alguna idea-fuerza que le aporte adhesiones, porque el decálogo que aprobó ayer está bien, pero no consigue salir del carril general; fidelidad de sus cuadros para que no sigan cayendo en las redes del PP y, sobre todo, algo urgente y fundamental: desterrar la idea tan extendida y destructora de que votar Ciudadanos es tirar el voto. Mientras Arrimadas no consiga eso, su partido es románticamente necesario, pero no tiene mucho que hacer.