Fernando Ónega: "Europa dista mucho de ser una Unión; sigue siendo una suma de egoísmos nacionales"

Bien no pinta. Si Rutte dice que la negociación es difícil y Merkel que será "dificilísima", empieza a cundir el temor de que se ha vendido la piel del oso antes de cazarlo.

Siempre hemos advertido que el Fondo Europeo de Recuperación era un proyecto, no un hecho consolidado. Sin embargo, tenemos la impresión de que el Gobierno empezó a soñar con los 144.000 millones, mitad a devolver, mitad a fondo perdido y a punto debió estar de meterlos en su previsión de ingresos.

La grandilocuencia llevó a considerarlos no solo como la solución para España, sino como la clave de la supervivencia europea. Y una de dos: o Sánchez no tenía información de la actitud de los "frugales" o se dejó engañar por algunos cantos de sirena.

Ahora vemos que, salvo milagro, el asunto no se resolverá en el Consejo Europeo de pasado mañana y se puede anticipar que no habrá dinero gratis total. Aunque no haya que devolver una parte, habrá que pagarla en condiciones impuestas.

Confiemos en que todavía se encontrará una solución, pero lamentemos la desesperante lentitud con que funciona la Unión Europea. Y en eso tiene razón Sánchez: cuanto más se retrase el fondo, más se retrasará el cortafuegos de la crisis. Y cuanto más se retrase el cortafuegos, más lenta será la recuperación y más dura la crisis social.

Con los datos de hoy, Europa dista mucho de ser una Unión. Sigue siendo una suma de egoísmos nacionales y partida por bloques que acentúan la división.