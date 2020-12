Fernando Ónega: "Don Juan Carlos no parece haber usado dinero público para sus vicios privados"

"Pasar página", dices. Ya se encargará el republicanismo activo de que no se pase nunca.

Personalmente, entiendo que lo hecho ayer por Don Juan Carlos ha sido lo que la ley obliga y permite. Obliga a pagar como a cualquier ciudadano y permite la regularización que evita la inspección y la acusación de delito fiscal.

Como la cantidad a liquidar ha sido acordada con la Agencia Tributaria, según se desprende de la nota emitida, no debiera existir mayor discusión.

En los papeles presentados tiene que figurar el origen y el uso del dinero, ambos privados, así como la cantidad, quizá el doble del medio millón de euros, que se había dicho.

Desde le punto de vista fiscal, asunto cerrado. Respecto a los millones saudíes, sostengo que no pueden haber sido comisión del AVE por su origen y el momento del ingreso, sino la donación de amigo. Y ese dinero se ingresó y se volvió a donar a esa desgracia llamada Corinna cuando Juan Carlos era rey y, por tanto, inviolable.

Sobre las cuentas en paraísos fiscales, hay más indicios que pruebas, alguna negación oficiosa y quizá la misma inviolabilidad. Creo, por tanto, que no veremos al emérito en la cárcel, pero queda el juicio ético, que es libre y en pocos casos será indulgente.

Lo que sí se puede decir y digo es que don Juan Carlos no parece haber usado dinero público para sus vicios privados. No metió la mano en la caja. Y para los testigos de su reinado, sus debilidades humanas manchan, pero no anulan su gigantesca labor.