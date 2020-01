Primero, Cataluña tiene que salir del marasmo que se vio ayer en el Parlament: un socio de gobierno que no aplaude a su otro socio ; un president que se agarra a su escaño , pero lo pierde; un rencor disfrazado de buenas palabras, pero que convierte a Torra en un cadáver político ; ese cadáver que lucha por resucitar por mandato de un fugado de la Justicia; una grotesca lucha por el poder, y todo ello precedido por una encuesta del CEO que demuestra precisamente que el gobierno no gobierna.

Ahora se pide que hablen las urnas y no quizá no quede otro remedio que llamar a las urnas. Pero es de temer que la campaña no hable de las necesidades de la gente, sino de la continuación del procés. Es como una maldición.

Cataluña necesita un baño de realismo que le permita salir de eso que Esquerra llamó "desobediencia estéril". Los catalanes necesitan saber que el independentismo también lleva dentro luchas fratricidas, no todo es el paraíso.

Y, a la hora de votar, necesitan saber, que la decadencia del país, la amargura de las decepciones, la pérdida de centralidad, la sensación de caos político y el asomo de violencia empezaron cuando sus dirigentes se dedicaron únicamente a desengancharse del Estado. Y se culminó cuando no hicieron presidente a un gobernante, sino a un agitador. Cuando se supere todo eso, Cataluña estará en condiciones de tener un gobierno que gobierne. Por lo menos, que intente gobernar.