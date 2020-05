Rubén Amón indulta a John Müller: "Es un periodista íntegro y no alineado"

Periodista y tertuliano de Más de uno

Procedo al indulto de John Müller, un poco forzado por el criterio discriminatorio que se me atribuyó cuando le salvé la vida a Javier Caraballo. No estaba el expediente de Müller entre los prioritarios -podéis entender la montonera de casos-, pero lo he agilizado. Porque es verdad que era el primer expediente de los ciudadanos de origen chileno.