El indultado de Rubén Amón: "La paradoja de la persecución a Plácido Domingo y Woody Allen es evidente"

CON RUBÉN AMÓN

Voy a reunir en un mismo indulto a Woody Allen y a Plácido Domingo. Puede resultar estrafalaria la amalgama, pero no lo es tanto. Tienen casi la misma edad. Disponen de apartamento propio en Nueva York. Colaboraron juntos en un montaje operístico de Puccini, Gianni Schicci. Y obviamente han sido conducidos al matadero del Me Too.