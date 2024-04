El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Señor, danos la paz, pero en Medio Oriente nada es propicio:

Te confesó Josep Borrell que estamos al borde del precipicio.

La relación de Europa con Irán es, claro, complicada,

Pero él confía en que la guerra no degenere en escalada.

Hacia las elecciones del domingo en el País Vasco escalan;

Andueza dijo: con Bildu no, ahí los socialistas encallan.

No calló al respecto Pradales, no se lo cree, no asiente:

Es que Pedro Sánchez cambia de opinión, o sea, que miente.

Opinó Javier de Andrés que lo del PSOE con Bildu es hipocresía;

Pidió el voto para el PP, porque de la izquierda él no se fía.

Se fía Aragonés: Sánchez dice al final que sí, es tendencia,

Gracias a él se abre camino el referéndum de independencia.

Se abrió Zambrano a hablar de inmigrantes: vienen a ser felices,

Pero se ve en El salto que llegan con 10.000 cicatrices.