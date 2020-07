La España que madruga: La prensa está pendiente de los rebrotes de Lérida y Lugo

Rubén Amón reflexiona en sus siete preguntas sobre las elecciones gallegas y vascas.

Rafa Latorre, repasa las noticias que aparecen en los periódicos, que ponen el foco en los rebrotes de Lérida y Lugo y sobre lo que dicen las encuestas de las elecciones vascas y gallegas.

Marta García Aller nos lleva hasta Bayannur, una ciudad china en la provincia de Mongolia Interior. No sé si sabéis que su capital, la de esta región de 24 millones de habitantes es... Hohhot. No confundir con la capital de Mongolia, que es capital Ulan Bator. Pues os llevo a Bayannur porque allí hay un pastor en cuarentena por un caso de peste bubónica. Todavía no está claro cómo o por qué el paciente podría haberse infectado, pero acordaos que el año pasado ya os conté un caso de dos personas que murieron en Mongolia por haber comido carne cruda de marmota. La peste bubónica, causada por una infección bacteriana, puede ser mortal, pero puede tratarse con antibióticos comúnmente disponibles.

El profesor Rodríguez Braun nos trae las principales noticias de empresa. El diario Cinco Días cuenta que el Banco de España augura un rebote del PIB de hasta el 19% este trimestre. Por último, Félix José Casillas repasa la actualidad deportiva.

