La España que madruga: Los periódicos recogen la división en la nueva ley Celaá y la crisis migratoria en Canarias

Tras las preguntas de Rubén Amón, Rafa Latorre inicia el repaso a la prensa que se centra en la división que provoca la nueva ley de educación, solo por dos votos consiguió la ley Celaá la mayoría necesaria para pasar la primera votación en el Congreso. El otro gran asunto para los periódicos es la crisis migratoria que está sufriendo Canarias.

Con Marta García Aller nos vamos Georgia ya que casi tres semanas después de las elecciones estadounidenses, Georgia confirma la victoria de Biden. Es el primer demócrata que gana en este estado sureño desde Clinton en 1992. Trump recortó unos 2.000 fruto de errores durante el escrutinio, pero no fueron suficientes para cambiar el resultado, que da a Biden una diferencia de 12.284 sufragios. El republicano Brad Raffensperger, máxima autoridad electoral en Georgia, niega que haya fraude alguno y ha recibido por ello amenazas de muerte. Trump todavía puede pedir otro recuento.

Y vamos a Brasil, donde el Ministerio de Salud ha rectificado, pero en dirección contraria. El Gobierno de Bolsonaro atribuye a un “error humano” la recomendación de distanciamiento social. El Ministerio publicó en Tuiter que el distanciamiento social es la mejor acción contra el virus, pero luego lo borró por contener “información errónea” y lo atribuyó a un error humano. Bolsonaro sigue negando la gravedad del virus y no quiere nuevos confinamientos como piden las regiones, porque según Bolsonaro Brasil no puede ser "un país de maricas". A todo esto, las secretarías de Salud de los 27 estados brasileños advierten de la tragedia epidemiológica si el Ejecutivo no reconoce la gravedad del virus. Brasil supera ya las 167.000 muertes por coronavirus (el 2º con más fallecidos después de EEUU) y 6 millones de contagios.

Con Carlos Rodríguez Braun leemos la prensa económica como Expansión, que habla de las inmobiliarias se lanzan a comprar supermercados y BBVA y Sabadell se dan tres semanas para cerrar la fusión. Cinco Días: Crecen las herencias en un 329% en 2019 en relación a 2007.

Félix José Casillas repasa la prensa deportiva, con la división a la hora de decir si el Atlético de Madrid es candidato al título de Liga.