La pérdida de la inmunidad de Carles Puigdemont protagoniza los titulares de la prensa

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Carles Puigdemont está hoy en todas las portadas por la pérdida de su inmunidad y su futuro judicial. La Vanguardia titula diciendo que "Puigdemont pierde la inmunidad y los presos vuelven a Lledoners", mientras que El Mundo anticipa lo que puede ocurrir, o lo que parte del Gobierno espera que ocurra: "El Gobierno espera que Bélgica entregue a Puigdemont en meses". Además, la formación de Gobierno en Cataluña depende de las exigencias de Puigdemont a Aragonés. La Razón explica que Junts lanza un pulso para controlar el Parlament y la vicepresidencia y Esquerra deja abierta la vía PSC abierta ante la falta de un acuerdo cerrado. Por otra parte, la tensión interna en el Partido Popular vuelve a cobrar protagonismo. El Confidencial destaca que los barones del PP rechazan los planes de Génova para controlar las provincias y asegura que diferentes líderes autonómicos se han puesto en pie de guerra ante la dirección nacional del partido.

Marta García Aller nos traslada a Biak, que es una isla indonesia en la provincia de Papua Occidental, situada justo un grado por debajo del ecuador, lo que la convierte en un lugar ideal para lanzar satélites de órbita baja para comunicaciones, con menos combustible necesario para alcanzar la órbita. De ahí que Elon Musk esté interesado en establecer ahí un sitio de lanzamiento de cohetes Space X. Además, viajamos a Papua Nueva Guinea, donde están al borde del colapso por coronavirus. Se ha generalizado el bulo de que los melanesios son inmunes al virus y ahora el país de 9 millones de habitantes tiene una de las tasas más altas de mundo y el contagio real se cree que es 10 veces superior al oficial.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Reynés pide a IFM que Naturgy siga en Bolsa. Mutua gana un 5,2% más. 30 Spac que buscan operaciones en España. Santander: el bonus de la cúpula directiva incluye la sostenibilidad. Aena subirá un 5% las tasas aéreas y prevé invertir 2.500 millones. España gana a BlackRock el pleito de las renovables. El colapso de Grensill salpica a Abengoa y Alcoa. OCDE: el PIB mundial mejora, pero España está en los últimos puestos. En Cinco Días, las cuentas de las pensiones cierran 2020 con un déficit récord. La banca cierra más de la mitad de las oficinas desde 2008.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. El empate a 2 del Sevilla en Dortmund no fue suficiente para continuar con su sueño europeo y no estará en el sorteo de cuartos. Tampoco estará en la lucha por el trofeo europeo Cristiano Ronaldo, pues la Juventus ganó contra el Porto en la prórroga, pero no fue suficiente para remontar el resultado. Además, esta noche el Barça se enfrenta al PSG en París con la necesidad de remontar un 4 a 1 para mantenerse en la pelea por la Champions. Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrenta esta noche al Athletic para intentar aumentar su distancia en la Liga. Asimismo, Roger Federer vuelve a jugar 405 días después.