La paralización del rescate a Plus Ultra protagoniza las portadas de los diarios

Tras las siete preguntas de Rubén Amón, Rafa Latorre repasa los principales temas de la prensa nacional. En El Mundo, "La juez de Plus Ultra pone en jaque los rescates del Gobierno" y en su editorial hablan del "demoledor varapalo para Sánchez". En ABC titulan: "La paralización del rescate de Plus ultra pone en alerta a la UE". El Independiente habla de nueve hoteleras que esperan que la SEPI libere un rescate de más de 600 millones. Además, hay más problemas institucionales. En La Razón: "El tribunal de cuentas ve otra malversación en las fianzas del procés" y en El Español: "La Abogacía del Estado ve inconstitucional dar plaza a interinos sin una oposición".

El mundo que no duerme, con Marta García Aller

En el último programa de la temporada, Marta García Aller nos da ideas de dónde irnos de vacaciones. Podríamos irnos a Australia. Tiene muchas ventajas: pocos casos Covid y además ahora es invierno. Inconvenientes, tienen las fronteras cerradas y acaban de decretar nuevos confinamientos en tres estados. 13 millones de australianos están confinados y menos del 14% tienen puestas las vacunas, la peor calificación en la OCDE. En Sidney se teme que el bloqueo se extienda hasta septiembre, porque está fracasando en su intento de que haya cero casos hasta que todo el mundo esté vacunado.

Podríamos también ir a China, aunque no va a ser fácil entrar, pero es una oportunidad única para visitar los sitios de ‘turismo rojo’ que conmemoran el centenario del Partido Comunista. El presidente Xi quiere glorificar aldeas remotas para convertirlas en centros turísticos con la excusa de su relación con la Revolución, allá donde anduvo Mao. En la aldea de Liangjiahe, en Sichuan, donde un adolescente Xi Jinping pasó siete años haciendo trabajos forzados es muy popular hacerse fotos disfrazados de soldados del Ejército Popular.

Vamos a Francia, si preferís más cerca. Solo hace falta el pasaporte Covid. Pero allí el riesgo ahora es encontrarse una manifestación contra las restricciones por la exigencia del pase de salud para entrar en todas partes. El movimiento de los chalecos amarillos está recobrando fuerza y este fin de semana se estima que pueden sumarse más de 100.000 personas a las manifestaciones. Y si estáis pensando en Italia, allí solo se permitirá la entrada a restaurantes, museos, teatros, cines, centros de exposiciones, piscinas y gimnasios previa presentación de un “green pass”. También en Italia más de la mitad de la población está vacunada, pero allí no abren los clubes nocturnos, no lo consideran seguro hasta que no haya más gente inmunizada. Desde la victoria de la Eurocopa, los casos se han quintuplicado en parte debido al despendole de las celebraciones.

Y si queréis ir a EEUU, además de tener que esperar a que abran la frontera a la Unión Europea, hay que tener cuidado con los tiroteos. Anoche hubo otro en un famoso restaurante de Washington DC, apenas a un kilómetro y medio de la Casa Blanca. Los comensales en las mesas corrieron a cubrirse mientras un pistolero disparaba más de 20 tiros. La novedad de este episodio armado, y van casi 500 en lo que va de año en EEUU, es que no ha sido en una zona pobre sino en una zona rica de la capital y no es lo habitual. Por último, podríamos ir, a una de las capitales favoritas de la España que Madruga: Antananarivo, capital como sabéis de Madagascar. Allí está todo muy revuelto porque la Policía ha detenido a seis personas acusados de un complot para asesinar al presidente, Andry Rajoelina. Entre los arrestados hay varios franceses y algunos ex militares.

La prensa económica, con el profesor Rodríguez Braun

Carlos Rodríguez nos presenta 'El despertar liberal'. En Expansión, "Banco Central Europeo: tipos bajos hasta 2024 ", "Correos lanzará un operador de móviles", "Naturgy ahoga con su cotización la opa de IFM". También, "Bankinter prevé un dividendo con un pay out del 50 %", "El Covid tumba el precio de los locales comerciales" y "Los tres valores que mejor se recuperan son: Indra, Arcelor e IAG". En Cinco Días, "Acciona y CAF entran en Zeleros para el tren de 1.000 km/h". El Economista publica: "El rebote del Ibex falla y no supera resistencias".

En la prensa económica internacional, el Wall Street Journal habla de Pat Gelsinger, el CEO de Intel, que dice que la escasez de chips puede durar hasta el año 2023. El Financial Times informa del aumento del precio del carbón porque baja la demanda de la electricidad, y publica un reportaje sobre España, en concreto, sobre el turismo en Ibiza y la crisis. The Economist habla de la inversión necesaria para el cambio climático, que la variante Delta es el mayor riesgo económico para Estados Unidos y, por último, presenta el índice Big Mac, donde el más caro está en Venezuela.

La viñeta económica

La prensa económica, con Félix José Casillas

Hoy se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El fuego puede ser encendido por algún invento tecnológico, aunque los más clásicos apuestan por un recuerdo al desastre natural de Fukushima en 2011. Los diferentes países serán nombrados en japonés. Mireia Belmonte y Saúl Craviotto serán los abanderados de España en los Juegos.

El repaso lírico de la semana

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace el repaso lírico de la semana.