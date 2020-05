La España que madruga: Ciudadanos, protagonista de las portadas

Rubén Amón reflexiona en sus siete preguntas si es Arrimadas la nueva e inesperada socia de Sánchez. Al igual que Rafa Latorre, que cuenta cómo Ciudadanos es protagonista de las portadas de los periódicos por el pacto con el Gobierno.

Asimismo, Marta García Aller nos traslada hasta Shibuya, en Tokio. Shibuya os sonará porque ahí está, estaba, el que tiene fama de ser el cruce más abarrotado del mundo. O era. Cuenta el Asahi Shimbun que las calles de Tokio están vacías. Parece que la declaración el estado de emergencia no vinculante en Japón está dando sus frutos. El Gobierno pide a la gente que se quede en casa, pero no puede sancionar a los que salen. Y el Gobierno no multa, pero se ha creado una atmósfera de vigilancia entre los propios japoneses que se denuncian en redes unos a otros.

Por otro lado, el profesor Rodríguez Braun nos trae de la prensa económica. El diario Expansión cuenta que el poder del BCE está en jaque por la justicia alemana: el Tribunal Constitucional germano cuestiona las compras de deuda pública. Por último, conocemos la actualidad deportiva de la mano de Félix José Casillas.