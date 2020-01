El noticiero progresista: Concluye el ensayo del referéndum de autodeterminación zamorano

"Un equipo de ingenieros perteneciente al Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos ha concluido en Madrid la instalación de la nueva antena parabólica del centro de recepción de señales de la Moncloa. La nueva antena tiene un radio de quinientos metros veintidós centímetros y permite captar con nitidez asombrosa los mensajes que cada día, y de manera imperceptible, nos envía Europa. La vicepresidenta primera, encargada de manejar la antena, muestra a nuestra cámara el botón que pone en funcionamiento el ingenioso mecanismo de comunicación europea. Ya está en marcha la antena y ya detecta las primeras señales. Afina el oído la vicepresidenta y traduce, para nosotros, el primer mensaje que nos ha hecho llegar Europa. Dice así: ‘Eliminate sedition. Penal code little european’. Que significa: ‘Eliminad la sedicion, código penal muy poco europeo. Free Junqueras’.

En la hermosa ciudad de Málaga, capital de la nueva Nación Malagueña, los ganadores de los premios Goya se relajan tras una noche de emociones a flor de piel. El conocido actor José Luis Ábalos disfruta de un paseo por un el puerto en compañía de diez o doce ministros venezolanos. Muestra el simpático mandatario a nuestra cámara su reciente trofeo, el Goya al mejor ministro revelación que le fue entregado por Maxim Huerta, Goya de honor a toda una carrera ministerial.

Concluidas las horas de esparcimiento, participan los premiados en la cabalgata festiva que los conduce al nuevo muelle de catamaranes de Málaga. Abre la marcha esta formidable carroza, de cien metros de largo por veinte de ancho, que transporta a los ministros, ministras, secretarios de Estado, secretarias y directoras generalos del PSOE. Tras ella, las carrozas de los diversos gremios que, con su talento y su talante, engrandecen nuestro séptimo arte. Y por fin, cerrando la marcha, este tractorcito con remolque que lleva a los mini ministros de Podemos. Luce el ministro de Consumo, con manifiesto orgullo, su Goya al mejor ministro de reparto.

Han salido a la luz nuevas imágenes de la gira triunfal del presidente de la España moderada y progresista a la cálida ciudad de Davos, en el cantón de los Grisones suizo. Una multitud de personalidades acudió, en tropel, al aeropuerto para hacerse selfies con el ‘gurú de las Españas’, como ha sido bautizado ya por la prensa local. El carisma del vigía insomne alcanza cotas nunca antes vistas en ningún gobernante de la vieja Europa. ‘He aquí el hombre que ha domesticado al tigre populista’, comentan, admirados, los columnistas de los diarios financieros.

Nuestro cámara recoge el momento en que, a iniciativa del mandatario francés, el presidente español es llevado a hombros hasta el plenario donde se celebran los debates. Se tributa un gran recibimiento al primer jefe de gobierno europeo que ha conseguido solucionar de un día para otro todos los conflictos. Ejecutivos de las primeras compañías mundiales explican que la grave situación por la que atraviesan los demás países convierte la saludable excepción española en un inspirador oasis de ilusión y confianza. La ceremonia de bienvenida concluye con gobernantes y empresarios, en feliz comunión, coreando ‘sí se puede’ entre gritos de ‘viva Podemos’, ‘viva Pedro’ y ‘viva the mother who gave birth to you’ .

El fervor con el que el pueblo celebra el avance de la Pluriespaña Progresista desconcierta a los rancios caudillos de las derechas. En una nueva estrategia desesperada, el Partido Impopular ha anunciado la fusión de todas las autonomías que aún gobierna con el único fin de darse importancia y fingir que dispone de un gran poder territorial. En su obstinado empeño en bloquear el progreso y la moderación, la oposición infausta unirá Galicia con Murcia y Madrid con Andalucía creando el primer archipiélago peninsular de islas políticamente retrógradas. La presidencia de la constelación conservadora será rotatoria y por orden alfabético, empezando por la ‘A’ de Andalucía. El primer presidente del archipiélado conservador, Juanma Torero, ha visitado la catedral de Santiago para encomendarse al apóstol y desmontar el botafumeiro para llevárselo a Sevilla.

Innovación y desarrollo. El laboratorio de ingenios del complejo de la Moncloa ha concluido las pruebas de su nuevo prototipo de gobernación inmediata. El ingeniero jefe del complejo, doctor Bacterio, muestra ante nueva cámara esta pequeña maravilla de apenas un centímetro de ancho que, a modo de alfiler, puede llevarse prendido en la solapa. Se trata del nuevo pin presidencial que permitirá a nuestro vigía insomne vetar cualquier iniciativa de cualquier institución del Estado si ésta dificulta la feliz transformación de España en un paraíso de luz y de color. Entra ahora en el laboratorio el exceltísimo presidente y saluda al doctor Bacterio. Éste le da las últimas indicaciones y coloca el pin presidencial en la pechera del respetado gobernante. El presidente toca con su dedo admirable el pin presdiencial y... ¡en efecto, señoras y señores, la fusión de las autonomías retrógradas se deshace y el Partido Impopular vuelve a ser el ejército de Pancho Villa. U triunfo más de la tecnología progresista.

Hechos diferenciales. Han concluido en la plaza de Viriato los ensayos para el referéndum de autodeterminación zamorano que se celebrará la próxima Semana Santa. Las urnas de piedra, esculpidas en estilo románico, serán colocadas el domingo de resurrección en todos los templos de la provincia y recogidas después por las cofradías y hermandades que se encargarán de llevarlas en procesión hasta el centro oficial de escrutinio, habilitado en el Palacio de doña Urraca. En esta simpática imagen, enviada por nuestra delegación zamorana, la legendaria monarca hace el signo de la victoria mientras confirma que participará activamente en la campaña en favor del sí".