Albares exige que se suspenda cualquier acuerdo de asociación con Israel si persiste con el bloqueo a Gaza

Miguel Ondarreta ha conversado este martes con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para abordar la delicada situación internacional, condicionada por la masacre de población palestina que está llevando a cabo Israel.

Albares ha sido contundente al afirmar que Israel está cometiendo crímenes gravísimos y ha remitido el caso a la Corte Internacional de Justicia. Ha subrayado que "España es el país del mundo que más está haciendo por Palestina" y que no se puede permitir que se pisotee el derecho internacional. Entre otros ejemplos, ha mencionado el asesinato de ciudadanos gazatíes en las colas de reparto de alimentos y la hambruna forzada que se está produciendo.

El ministro ha calificado la situación como una "violación sistemática de los derechos humanos". En cuanto a la calificación de genocidio, ha recordado que España está personada en la causa que encabeza Sudáfrica para que el tribunal de las Naciones Unidas así lo considere, y ha señalado que no hay otra pretensión en el plan del Ejecutivo israeí que la de convertir Gaza en un inmenso cementerio.

Sobre los próximos pasos de Israel, que podrían conducir a una invasión y control total de Gaza, Albares ha reiterado su rechazo a toda invasión ilegal, tanto en Gaza como en Cisjordania. "Nunca reconoceremos una anexión ilegal de Gaza y Cisjordania", ha asegurado. También ha admitido que, de facto, ya se está produciendo esa invasión mediante el desplazamiento forzoso de la población dentro del propio territorio.

El ministro ha afirmado que "no hay alternativa a la solución de los dos Estados", abogando por la existencia de un Estado palestino realista y viable. Asimismo, ha expresado su deseo de que los países árabes que aún no reconocen a Israel lo hagan, pero ha subrayado que Hamás no puede participar en la construcción de ese futuro Estado.

Albares ha criticado duramente la respuesta europea ante el conflicto. "La Unión Europea ha hecho demasiado poco y demasiado tarde", ha declarado, destacando el liderazgo de España con la petición de la "suspensión inmediata del acuerdo de asociación entre la UE e Israel. Según el ministro, Europa tiene una responsabilidad especial y debe actuar en función de sus valores fundamentales: el respeto de los derechos humanos, la soberanía de los Estados y el rechazo de la guerra como mecanismo para resolver conflictos.

El ministro ha insistido en que lo que está ocurriendo en Palestina afecta a todo el Mediterráneo, señalando la existencia de una violación flagrante y cotidiana de los derechos humanos en Gaza. "Cada vez somos más los que hablamos, y hablamos claro", ha sentenciado.

En cuanto a la ayuda humanitaria, ha hecho referencia al reciente lanzamiento aéreo de alimentos, criticado por algunas ONG por su escasa efectividad. A pesar de ello, ha declarado: "Es una gota de agua en el océano, pero mientras salve la vida de un solo bebé, estaré satisfecho". Ha insistido en que lo que España quiere es la apertura de todos los corredores terrestres, y ha denunciado que "Israel tiene un control absoluto sobre la vida y la muerte por inanición".

Crisis migratoria en España

En relación con la migración, Albares ha alertado sobre los canales de inmigración irregular que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Ha criticado a quienes mezclan inmigración con delincuencia, y ha asegurado que la mayoría de los migrantes llegan de forma regular. También ha destacado la reducción de llegadas irregulares gracias a la cooperación con Marruecos, Mauritania y Senegal, siempre garantizando el respeto a los derechos humanos. Ha aprovechado para advertir sobre el "desastre" que supondría un gobierno del Partido Popular, al que ha calificado como "antimarroquí".

Albares ha defendido que España tiene la política migratoria más exitosa de Europa, con una caída del 30% en la migración ilegal y manteniendo siempre el respeto a los derechos humanos. No obstante, ha reconocido que es necesario un gran pacto de Estado en esta materia.

Polémica con la compañía china Huawei

Por último, ha abordado la cuestión de los acuerdos del Estado español con la empresa china Huawei. Ha afirmado que la ciberseguridad en España está totalmente garantizada y se ajusta a los estándares más altos de Europa. Se ha mostrado sorprendido por las alertas lanzadas por el Partido Popular, recordando que algunos de sus dirigentes regionales han firmado acuerdos con compañías chinas.