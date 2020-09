Monólogo de Alsina: "Lo único que el Gobierno tiene listo son los Adjetivos Generales del Estado"

Sostiene Pablo Casado que él está deseando escuchar a Sánchez. Deseando que le llame, que le cuente, que le reciba. Deseando saber, por fin, en qué consisten los Presupuestos del Estado que el presidente va a pedirle que apoye. Como hasta ahora no conoce ni una línea de esas cuentas...

...pues no sabe qué se le está pidiendo. Es lógico. Y entonces, cuando Casado las conozca, ¿es posible que se plantee apoyarlas? Ah no, ni de broma. ¿Apoyarle a Sánchez los Presupuestos? ¡En ningún caso! ¡No es no! Es una trampa para acabar con el PP. Así que me quejo de que no sé en qué consiste el proyecto, pero añado que da igual lo que diga porque el voto ya está decidido.

Sostiene Pedro Sánchez que él está deseando escuchar a Casado. Porque es la unidad lo que va a sacar a España del hoyo.

La unidad y la estabilidad de un gobierno que aspira a tener el mayor respaldo parlamentario. Las circunstancias han cambiado tanto, y tan gravemente, que nada volverá a ser igual. Y entonces, presidente, si Casado le ofreciera por ejemplo gobernar juntos España. Ah, eso no, ni de broma. Pero siendo usted presidente, y el PP de costalero: tendrían ¡doscientos diputados! Doscientos ocho. Que no hombre, que no. Que si pacto con el PP desaparece el PSOE. Es que dice el PP que si prescinde usted de Podemos... ¡No es no! Mi gobierno no se toca. Si Casado quiere a España, que lo demuestre aplaudiéndome las cuentas.

¿Qué cuentas?

Ésta es una pregunta importante, es verdad. Para una negociación de Presupuestos, ayuda que haya un proyecto de presupuestos sobre el que negociar.

Nunca sabremos lo que de verdad se van a decir Sánchez y Casado, o Sánchez y Arrimadas hoy en la Moncloa, o lo que se dijeron el lunes Sánchez e Iglesias porque en España, a diferencia de otros países, de las reuniones que mantiene el presidente no se levanta acta. Y no queda más constancia que los comunicados oficiales llenos de trucos y de trampas. Pero si Casado, por ejemplo, le preguntara a Sánchez hoy cómo son las cuentas para las que requiere apoyo, el presidente pondría cara de sorpresa y le diría: ¿pero cómo me preguntas eso? ¿No escuchaste ayer a la ministra de Hacienda? Si dio todos los detalles sobre las cuentas nuevas. Porque, en efecto, la ministra Montero por fin desveló cómo van a ser los Presupuestos. Verá.

Ya está todo dicho. 'Unos presupuestos que tengan al ciudado en primer plano. Hegemónico'. Alabado sea el gobierno, que hace unos presupuestos pensando en sus gobernados. Números todavía no tienen. Ni planes concretos. Ni reformas. Pero adjetivos, sí. Lo único que tienen ya listo son los Adjetivos Generales del Estado.

La España que si quiere, puede, como dice el presidente. Primera partida del presupuesto, por , España más socitanto, hegemonía ciudadana. Segunda partidaal. Social-digital-feminista-inclusiva. ¿Quién dice que no está el proyecto ya avanzando?

Claro, si Casado le reprocha a Sánchez que todo esto es un poco inconcreto, el presidente le dirá, con razón, que es pronto.

---Pronto---se quejará Casado---, ¿a dos de septiembre?

---Bueno, es que acabamos de empezar a negociarlas---dirá Sánchez.

---¿A negociarlas con quién?---preguntará Pablo.

---Ah, pues con nosotros mismos---dirá el presidente---, ya sabes que Iglesias y yo, unidos podemos.

---Pero hombre, presidente, habéis tenido todo el verano para preparar las cuentas y presentárnoslas.

---Bueno, todo el verano no, estábamos pendientes de saber qué pasaba con el Plan Marshall.

---Lo del fondo se resolvió a finales de julio. Habéis tenido todo agosto.

---Ah, no, todo agosto no porque Pablo ha estado liado con lo de las pintadas en Asturias, un tema muy feo, no quería yo incomodarle. Ni incomodarme yo mismo, porque estaba en Las Marismillas huyendo de los mosquitos, no te haces idea de los mosquitos que hay ahí. ¿Y tú, Casado, has estado muy ocupado?

----¿Yo? Un no parar, todo el día descayetanizando y descateyanizando. No sabes lo que me ha costado extirparla.

----Es dura---dice Sánchez.

----Demasiado---dice Casado.

----Oye, Pablo, y ahora que has fulminado a Cayetana, ¿por qué no me apoyas los Presupuestos?

---Que no, que te he dicho que no es no.

---¿Y entonces de qué hablamos?

---Pues no sé.

---¿Te has traído los cromos de los jueces? ¿Jugamos a los sillones del Poder Judicial?

Estas reuniones en la Moncloa ya sabe usted como son. Y lo que dan de sí. Hablamos más de ellas antes de que se produzcan que luego. Porque en España la actividad de los políticos se mide a golpe de reuniones. El presidente se reúne, se reúne y se vuelve a reunir. Con los ministros, cada martes, para resolver los problemas de España. Es verdad que luego le preguntan a la portavoz si han decidido y qué pasa con los padres que tengan que permanecer en casa porque al niño lo han puesto en cuarentena y resulta que han decidido nada: que si el niño está enfermo se pida el padre (o la madre) la baja y si el niño sólo está aislado, pero sano, se busque la vida. O sea, lo que ya había.

Desde junio preparando la vuelta al cole para que vengan ahora a plantearle casos concretos. Como dice el gobierno, anda que no han tenido tiempo los colegios para prepararse y los gobiernos autonómicos para ponerse las pilas. Tiempo, sí. Dinero igual no. El famoso grifo de dos mil millones de euros a repartir entre las regiones para afrontar los gastos educativos resulta que todavía no se ha abierto. Con honda satisfacción anunció la ministra Montero que ayer firmó la orden de transferencia del dinero. Ayer. En previsión y anticipación no nos gana nadie.

Lo siguiente es prorrogar los ERTE que terminan este mes porque si no se prorrogan el paro se nos va al 25 %. Mejor seguir teniendo los empleos suspendidos. Iba a ser sólo durante el estado de alarma, por el confinamiento, la hibernación y todo aquello, pero nos vamos a plantar en octubre sin signos de restablecimiento sostenible en una enormidad de empresas. A las nueve, por cierto, sale el paro de enero. Y ha avanzado el gobierno que la evolución del empleo es buena.

Buena evolución. Significa que no vamos a peor. Cómo de buena, y comparado con qué, lo sabremos en una hora.

El gobierno de Madrid está terriblemente indignado porque Sánchez ha dicho que los datos de Madrid son preocupantes. Habrá que preguntarle a Díaz Ayuso si es que acaso a ella no se lo parecen. La tendencia es mala. No sólo en Madrid, es verdad, pero también en Madrid. Por eso están al caer nuevas restricciones. Como pasó en Cataluña, o en Aragón, o en Murcia, como está pasando en Andalucía y en Salamanca y Valladolid.

En Valladolid es el alcalde socialista Puente el que recurre al juez para que tumbe las medidas del gobierno autonómico de PP y Ciudadanos. Todo en orden en la pluri España autonómica de la unidad, la lealtad y la cogobernanza.

