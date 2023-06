Monólogo de Alsina: "Sálvese quien pueda"

Sálvese quien pueda. Las listas electorales como salvavidas. La tabla de flotación para seguir respirando en política cuando el barco en el que viajabas amenaza ruina.

Hasta el 23 de julio por la noche no se sabrá si cae el gobierno socialista o si, contra pronóstico, aguanta. Pero que sus propios integrantes lo ven crudo salta a la vista. Han pasado unas cuantas cosas llamativas en estas últimas horas. La que más, la confirmación de que la directora general de la Guardia Civil va a dejar de serlo.

La prueba más clara que puede darse de la nula esperanza que tiene de que Sánchez siga gobernando España

La directora responde al nombre de Mercedes González y es posible que no la conozcan ni los propios guardias porque lleva en el cargo dos meses y cuatro días. Impresionante. Cuando fue recolocada ahí por Pedro Sánchez, después de dejarla tirada como candidata a las autonómicas de Madrid, pronunció un discurso precioso sobre el orgullo que sentía al ponerse al frente de la Benemérita. No menos hermoso que los de Marlaska y Margarita Robles, pocos cargos tan importantes para quien siente la vocación del servicio público (y todo eso).

Dos meses. Y cuatro días. Ahora la directora dimite para que puedan recolocarla de nuevo en una lista electoral del PSOE. Aspira a ser diputada. Porque a lo que no aspira es a seguir dirigiendo la Guardia Civil. A ver, si entra un gobierno nuevo que no es de Sánchez nombrará a otra persona, de la cuerda del nuevo, para éste y otros cargos gubernamantales. De tal manera que el paso que da la señora González, amarrar el escaño, es la prueba más clara que puede darse de la nula esperanza que tiene de que Sánchez siga gobernando España.

Ministros, unifiquen sus consignas

Los ministros están en lo mismo: en amarrar un escaño ante la probabilidad, alta, de que no puedan seguir siendo ministros. Bien porque Sánchez caiga, bien porque, sobreviviendo, haga la madre de todas las purgas. Y como los ministros ya están todos en campaña -bueno, llevan así desde agosto- convendría que los hombres del presidente (todo hombres) que diseñan en la intimidad de la Moncloa estas estrategias tan exitosas los reunieran a todos para unificar consignas. Sobre qué esperan de su colega Yolanda Díaz, por ejemplo. No puede ser que ayer rezara en público Marlaska por la unión de Podemos y Sumar para que saquen muchos votos en las urnas… cuando Calviño predicó el sábado que votar a Sumar o a como se llame es darle el gobierno al PP y a Vox.

¿Hay que desearle un gran resultado a Yolanda o hay que desear que no la vote ni Unai Sordo?

Oigan, ministros, en qué quedamos. ¿Hay que desearle un gran resultado a Yolanda o hay que desear que no la vote ni Unai Sordo? Sincronicen sus eslóganes que luego el personal se hace un lío, vota lo que no debe y el presidente tiene que salir a echarle la bronca. (Que también le digo que si a mí me dicen hace cuatro años que los dos ministros más abducidos por la colocación diaria de las consignas propaganderas iban a ser la técnica Calviño y el juez Grande-Marlaska me habría entrado la risa floja).

Qué tendrá la política que destapa al mitinero que llevabas dentro.

Registrar un nuevo partido por error

Lo más pasmoso que, en realidad, ocurrió ayer es que uno de Podemos, Carlos Gil Cuevas, miembro de la dirección nacional (poca broma) registró un nuevo partido político. Tiene nombre: Juntas sí se puede. Y tiene sede: la misma que Podemos.

Pero lo pasmoso no es el registro en sí, sino lo que, al trascender la noticia, dijo Podemos: que el registro se había hecho por error y que ya se estaba subsanando. Yo sé que en Podemos hoy no están para nadie, pero si en algún momento pudieran explicar cómo se registra un partido político por error les estaría agradecido. ¿Qué estás, escribiendo por ejemplo un discurso para Ione Belarra y sin querer te vas a la web del ministerio del Interior y rellenas el formulario con nombre, logotipo, dirección postal y correo electrónico del nuevo partido? Qué despiste, ¿no? ‘Oye, Carlos, ¿con qué estás?’ ‘Nada, registrando un partido, pero porque me he liado’.

En Podemos hoy no están para nadie, pero si en algún momento pudieran explicar cómo se registra un partido político por error les estaría agradecido

Claro, un error como éste, Juntas sí se puede, cuando anda Podemos decidiendo si se resigna a concurrir bajo el paraguas de la madre Yolanda o se presenta a perder por su cuenta, ha generado todo tipo de especulaciones. Que si es un por si acaso, por si acaso acaban yendo por libre pero reinventándose bajo otra marca. A saber.

En la Comunidad Valenciana ya han roto con Compromís. Anuncian los de Podemos que irán por libre. Por libre en la Comunidad Valenciana y negociando la integración aún en el resto de España. Y Sumar diciendo que eso no va a poder ser, que en todas partes o en ninguna.

Manual de resistencia al estilo Iglesias

Para pasmoso, qué quiere que le diga, el discurso éste que se grabó Ione Belarra en un vídeo dirigido a su parroquia. Anunciando la consulta express a los inscritos. Tan express que se la inventaron ayer y termina esta mañana. Pasmosa por la pregunta que se les hace: declámela usted, Ione.

Imagina que los militantes votan que no: que no sea la dirección nacional quien negocie. ¿Qué sentido tiene eso?

La pregunta, ¿cuál es? Pido tu apoyo para que sea el consejo de coordinación, o sea, la dirección nacional quien negocie con Sumar. Y si no es la dirección nacional, ¿quién se supone que va a negociar? Porque además, ya está negociando. ¿O qué lleva haciendo toda esta semana? Imagina que los militantes votan que no: que no sea la dirección nacional quien negocie. ¿Qué sentido tiene eso?

Juntas si se puede y si no, sálvese quien pueda

Naturalmente, tiene un sentido la maniobra. El de siempre. Esto es manual de resistencia al estilo Iglesias. Cada vez que hay cuestionamiento interno, consulta a la militancia. Sólo para que la militancia se entregue a la dirección nacional y bendiga preventivamente cualquier decisión que tome.

No es una consulta. Es un ‘si me queréis, callarse’. Juntas si se puede y si no, sálvese quien pueda.