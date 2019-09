Vanesa Torrado, candidata a ser la mejor persona del país, es una madre en situación de desempleo que creó la asociación Isleta Unida, que ofrece actividades como zumba gratis, talleres de instrumentos reciclados, recoger ropa usada o clases de baile. "Me quedo con las miradas de los niños", comenta y confiesa que son su debilidad. Además, comenta que le encanta ayudar, "siempre he pensado que Dios me ha dado ese privilegio".