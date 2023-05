Marta García Aller: "Sabemos que Bajmut ha sido destruida, pero Ucrania no la da por perdida"

Cada vez es más difícil saber lo que está pasando en la guerra. Sí sabemos que Putin ha felicitado este fin de semana a los mercenarios del Grupo Wagner por la toma de la ciudad de Bajmut, pero que Zelenski niega que Bajmut haya sido tomada.

Cada vez es difícil saber lo que está pasando en la guerra, pero sabemos que Zelenski ha viajado a Japón, a Hiroshima, para reunirse con los líderes del G-7 y los ha convencido de que sigan proporcionándole más armas. Este fin de semana el presidente ucraniano ha conseguido un éxito diplomático y ahora los F16 están más cerca de Kiev.

Cada vez es más difícil saber lo que está pasando en la guerra. Pero sabemos lo que no está pasando. Las perspectivas de la paz todavía parecen remotas. Putin sigue luchando por controlar el Donbas y los líderes del G-7 han dicho este fin de semana que una paz justa no puede conseguirse si las fuerzas rusas no se retiran incondicionalmente. Es un mensaje a los mandatarios que, como Lula, ven a Zelenski tan culpable de la guerra como a Putin. Al invasor y al invadido.

Es difícil saber lo que está pasando en la guerra, sobre todo si eres ruso. Sabemos que los medios controlados por Moscú están presumiendo de la toma de Bajmut como si fuera la liberación en Berlín en la Segunda Guerra Mundial y engañando a la gente diciéndoles a los rusos que son los ucranianos los que han arrasado la ciudad. Y mientras Putin presume de haber tomado Bajmut, algunos analistas militares apuntan a que podría ser un error táctico. Si Moscú continúa enviando refuerzos para mantener el control de la ciudad, a la defensiva, podría descuidar el resto de los frentes. Desde Ucrania confían en que eso facilite su contraofensiva.

Así que es difícil saber lo que está pasando en la guerra, y sobre todo qué pasará, sí sabemos que después de ocho meses de batalla sangrienta Bajmut ha quedado totalmente devastada. No sabremos quién la controla, pero sí que antes de la invasión allí vivían 70.000 personas. Ahora tiene más cadáveres que habitantes y muchas, muchas ruinas.

¿Moraleja?

Sabemos que Bajmut ha sido destruida, pero Ucrania no la da por perdida.