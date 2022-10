Marta García Aller: "Reino Unido fue uno de los países a la vanguardia del populismo"

La mejor prueba de que Reino Unido se está italianizando no es que lleve cuatro primeros ministros en siete años (cuando se vaya Truss empatará con Italia, que lleva cinco), sino que ha tenido que buscarse su propio Mario Draghi para arreglar el entuerto.

Tras años, y, sobre todo semanas, muy convulsas en la política británica, ya tienen su Mario Draghi. Se llama Jeremy Hunt y es el nuevo Ministro de Economía que ayer consiguió calmar a los mercados. Algunos partidarios ya lo llaman Jeremy Draghi. Y en su primera comparecencia hasta parafraseó al ex presidente del BCE con el famoso ‘whatever it takes’, haré lo que sea necesario, para calmar a los mercados. De momento, los ha calmado.

Después de anunciar que desactivaba las rebajas de impuestos de Truss, la libra se recuperó y los intereses de la deuda se desplomaron. Así que Truss sigue en el cargo, pero lo que ya no está es su programa. El nuevo ministro de Economía lo ha impugnado por completo.

De Hunt dicen que es un hombre ortodoxo, con fama de moderado y, para variar, algo que la política británica y sobre todo los tories echaban mucho de menos: es aburrido, muy aburrido. Se lo dicen como halago. En las crónicas hay diputados conservadores destacando que por fin hay “un adulto” a cargo de la economía.

A ver, Hunt no es la panacea, seguramente no sea más que un parche que ya veremos si consigue estabilizar la economía británica sin ahogar los hogares con los recortes. Los más de 70.000 millones de brecha presupuestaria no se van a arreglar fácilmente. Pero con él al menos parece que, después de muchos vaivenes, se lleva la moderación.

Merece mucho la pena estar pendientes de lo que pasa en Reino Unido porque fue uno de los países a la vanguardia del populismo. El Brexit llegó antes que Trump y desde entonces ha sido una trituradora de primeros ministros incapaces de ejecutar aquello de ‘Brexit means Brexit’. En realidad todavía nadie sabe lo que significa Brexit. Y ese es el problema. Es lo malo de hacer promeses irrealizables basadas en mentiras. Es lo malo del populismo.

¿Moraleja?

Cuando del populismo llega el escarmiento, añoramos el aburrimiento.