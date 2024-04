Marta García Aller: "Quitan la nacionalidad por la Golden visa, pero en debatir a fondo de inmigración no se dan prisa"

El Gobierno va a retirar las Golden Visa, el documento que permite a extranjeros con 500.000 euros para comprarse una vivienda y de paso la nacionalidad. Muchos celebramos que se elimine esta vía para la especulación en vivienda de grandes patrimonios cuyo origen ni siquiera se investigaba, y que además de especulación inmobiliaria, se había convertido también en una vía de blanqueo.

Se acaba con la especulación de la visas por la compra de vivienda, vale. Pero qué pasa con las otras formas de obtener la Golden Visas. Porque estos visados exprés para los que tiren de chequera, o de maletines, también está abierto a otras inversiones en depósitos, en deuda pública o en acciones de empresas. ¿Se podrá seguir comprando la residencia así?

El Gobierno dice que no quiere un modelo de inversión especulativo, pero no es la vivienda con lo único que se estaba especulando esta fórmula, es con la nacionalidad. No tiene mucho sentido, la verdad, que un narco que quiera invertir, digamos, en la Costa del Sol, tenga más facilidades para obtener el pasaporte Schengen que un abogado boliviano, una maestra nigeriana o un médico marroquí que no tienen tanto dinero pero quieren venir a Europa a trabajar.

Hay cerca de medio millón de personas que viven y trabajan sin papeles en España. Están ayudando a sacar el país adelante cuidando de gente mayor, haciendo trabajo doméstico y haciendo un sinfín de trabajos en sectores con escasez de mano de obra como la construcción y la hostelería o la industria. Pero seguimos sin tener un debate serio sobre el estatus legal de estos cientos de miles de personas que ya viven aquí y que el país necesita, pero a los que no ofrecemos vías sensatas para regularizarse.

A diferencia de lo que pasa con las Golden Visa, aquí el electorado está dividido al respecto. A lo mejor por eso el Gobierno le cuesta más abrir este debate.

¿Moraleja?

Quitan la nacionalidad por la Golden visa, pero en debatir a fondo de inmigración no se dan prisa.