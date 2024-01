Marta García Aller: "¿Qué va a pasar cuando esto acabe con los gazatíes que sobrevivan?"

Está aumentando el temor de la escalada regional del conflicto entre Israel y Hamas, que ya se está desbordando por el Mar Rojo. Los contactos diplomáticos están a tope, con Borrell por Beirut este fin de semana y luego en Riad, como representante europeo, y el estadounidense Blinken en Doha y Jordania. Visitará también Israel, Cisjordania, Egipto y unos cuantos sitios más.

Y tan pendientes andamos del Líbano y de que el conflicto no se extienda más allá, que atendemos un poco menos a lo que pasa dentro de Gaza. Y lo que va a pasar. Y hay una pregunta que ronda todas las conversaciones diplomáticas estos días, más allá de los intentos por una solución negociada al conflicto y la liberación de los más de cien rehenes israelíes que siguen secuestrados por Hamas. ¿Qué va a pasar cuando esto acabe con los gazatíes que sobrevivan?

El 85% de la población de Gaza está ahora desplazada, según la ONU. ¿Podrán volver los habitantes desplazados por los bombardeos? Incluso si pudieran regresar a sus hogares, muchos no tendrían dónde regresar ya. Se estima que casi el 70% de las viviendas de Gaza han quedado inservibles. E Israel dice que esto va para largo.

¿Es parte de la estrategia israelí no solo acabar con Hamas sino hacer de Gaza un lugar inhabitable y que la gran mayoría de los palestinos no vuelvan nunca? Estados Unidos, al menos por ahora, se opone al desplazamiento forzoso de palestinos y los países vecinos no los quieren. Egipto se niega a permitir que los reubiquen en su territorio.

Esta es la otra manera en la que el conflicto está extendiéndose por toda la región. Con la crisis humanitaria de los cientos de miles de personas desplazadas forzosamente de sus casas desde que en octubre empezaron los bombardeos masivos. Ni saben dónde ponerse a salvo ni si alguna vez podrán volver a su tierra. Sí saben los palestinos que si se van es probable que no puedan regresar, no es la primera vez que les pasa.

¿Moraleja?

Si no hay nadie que lo evite, la historia se repite.