Marta García Aller: "Que en España suban los salarios, era más que necesario"

Tenemos que hablar del sueldo. De la subida del sueldo. De la que no hemos tenido en mucho tiempo. Tanto, que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores españoles está siendo mayor incluso que en la crisis de 2008. Y mayor que en los países vecinos. De ahí la buena noticia de que por fin trabajadores y empresarios hayan llegado a un acuerdo tras meses de negociación.

El acuerdo supone una subida del 10% hasta 2025. Patronal y sindicatos dan además algunas directrices sobre teletrabajo, inteligencia artificial y para promover la igualdad real entre mujeres y hombres en el empleo. La brecha salarial sigue siendo una cuenta pendiente, pero además pide que se establezcan medidas para contratar a más mujeres en sectores donde están infrarrepresentadas. Déjame que me detenga en este punto.

Todavía se escucha a menudo que si las chicas no eligen carreras tecnológicas será que no les apetece. Que se respete su libertad de no elegir los sectores con más proyección en el empleo y mejores salarios. Que ellas sabrán.

Hay muchas más mujeres que hombres en la universidad pero muchas menos en las carreras mejor pagadas. Y hay muchos estudios que muestran cómo a muchas chicas puede resultarles intimidante elegir carreras donde apenas hay mujeres. También de cómo las normas sociales disuaden a las niñas de mostrar liderazgo por temor a ser vistas como mandonas.

Siempre ha habido excepciones, claro. Pero lo que esto significa es que a las niñas no les basta con ser buenas en matemáticas, por ejemplo, además tienen que tener un carácter particular para ir contracorriente de lo que perciben como norma social. A los niños les basta con ser buenos en mates. Las niñas además se lo tienen que creer. Con el liderazgo pasa lo mismo.

Afortunadamente está cambiando. Cada vez hay más mujeres en carreras tecnológicas y al frente de grandes empresas. Tantas, que por fin hay más mujeres dirigiendo grandes empresas que hombres que se llaman John. Hasta hace no mucho en el S&P500 había más directivos llamados así en la lista que todas las mujeres directivas juntas. Ya no. Hay un récord de 41 mujeres en el S&P500. 41 de 500. Más que todos los John e incluso todos los Harry.

¿Moraleja?

Que en España suban los salarios, era más que necesario.