Marta García Aller: "Ponerse filtros con arrugas parecía divertido, hasta que les han salido"

Hay un video en TikTok que se ha visto más de 20 millones de veces de un joven de 26 años que dice estar convencido que tanto él como los miembros de su generación, la generación Z, la de los adolescentes y veinteañeros, está envejeciendo más rápido de lo normal. La teoría se está extendiendo rápidamente en la red. Especulan con si lo que les estará haciendo envejecer más rápido que a generaciones anteriores es la ansiedad, el vapeo o tanto maquillaje.

Es probable que más que envejecer más o más rápido, lo que estén es descubriendo el envejecimiento en sí. Y les parece nuevo, como también les parecen nuevos los pantalones de talle bajo. No es que les salgan antes las arrugas, es que se graban tanto que las están viendo salir, y retransmitiendo, en tiempo real.

Asoman tímidamente y por primera vez no son fruto de un filtro para parecer más mayor, de esos que ponen y quitan años, y andan sorprendidos. Están contando en internet sus preocupaciones por la edad e internet, claro, se cachondea de ellos. Hasta el New York Times les dedica un artículo para analizar si la Generación Z está envejeciendo más rápido o simplemente están tan obsesionados con su imagen y llevan tanto tuneándola que ya no distinguen los filtros de los cambios físicos naturales que trae el paso del tiempo.

Esta obsesión por la juventud de la juventud no está solo en los filtros. La edad media del primer tratamiento de medicina estética en España ha pasado de los 35 a los 20 años. Hay empresas de cremas antienvejecimiento que están llenando las redes con miles de jóvenes embajadores que promocionan sus productos. Jóvenes muuuuuuy jóvenes, de 13 y 14 años, promocionando productos para la piel.

Para la primera generación criada con las redes sociales, la que nos empezó retransmitiendo su pubertad y tiene ya veintitantos, verse la primera arruga está siendo un shock. Han crecido utilizando tantos filtros idealizados que están sorprendidos de ver el aspecto del paso del tiempo de verdad.

¿Moraleja?

Ponerse filtros con arrugas parecía divertido, hasta que les han salido.