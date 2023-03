Marta García Aller: "Si faltan enfermeras que no nos pille por sorpresa"

No solo Ferrovial se va de España. También los conductores de autobús. Al menos, los que estén interesados en las ofertas de trabajo que llegan desde Alemania. Conductores de autobús, cocineros, personal de enfermería, industria y también para la construcción. Hay sueldos de hasta 2.800 euros en estas ofertas que están llegando desde Alemania para captar a parados españoles.

Y la mayoría de estas ofertas de trabajo son con contratos indefinidos y ni siquiera exigen saber alemán, dice que te lo enseñan al llegar. También facilitan el alojamiento. Alemania quiere contratar enfermeros y enfermeras españoles porque allí escasean. Les ofrecen buenos sueldos: un salario neto aproximado de 2.400 euros, a lo que se suman pagos extras por trabajar fines de semana y festivos. Los empleados también cuentan con otros incentivos para que se animen a irse a vivir allí, como pagarles tres meses de alquiler gratis y ayudas para gimnasio y masajes.

Mientras tanto, en España tenemos tres millones de parados y, conductores no sé, pero personal sanitario sí que falta. Alemania quiere fichar a los enfermeros españoles mientras se mutiplican las huelgas y las protestas por sus condiciones laborales. De Canarias a Asturias, pasando por Valencia, Madrid y Cataluña, los trabajadores sanitarios siguen sumando huelgas y protestas, denunciando que sufren una precariedad insoportable. No solo se quedan cortos los sueldos, también la duración de los contratos. Se está hablando mucho de inseguridad jurídica estos días, pero tambien tendríamos que hablar más, mucho más, de la inseguridad laboral de estos profesionales que tienen contratos de tres días para trabajar en la UCI y contratos de cuatro días en la planta de Prematuros. Lo denunciaban esta semana los sanitarios canarios. Y denuncias similares se repiten en todas las comunidades. Así que no sé si a los enfermeros y enfermeras que escuchen que en Alemania les ofrecen trabajo por 2400 euros y les ponen la casa y hasta bonos de masajes les apetecerá más sumarse a las huelgas para reivindicar mejores condiciones laborales e España o empezar a aprender alemán.

¿Moraleja?

Está bien el debate de cómo evitar que se fuguen las empresas, pero si faltan enfermeras que no nos pille por sorpresa.