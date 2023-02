Marta García Aller: "Cuando los manda un imperio, mejor tomarse los globos en serio"

Los globos espía chinos están por todas partes. ¡Hay una flota! Y Estados Unidos no era el único objetivo. Resulta que el programa de globos ha operado desde múltiples ubicaciones y que es parte de un esfuerzo de vigilancia global que está diseñado para recopilar información sobre las capacidades militares de países de todo el mundo. Según EEUU, se han visto globos chinos operando en América Latina, América del Sur, el sudeste asiático, el este de Asia y Europa.

¿Y por qué usan globos, te preguntarás? Pues es que dice The New York Times que los globos tienen algunas ventajas sobre los satélites que orbitan en patrones regulares. Vuelan más cerca de la tierra, no son tan predecibles como las órbitas fijas de los radares y pueden evadir el radar. Aunque te parezca simple, las cámaras en globos pueden producir imágenes más claras que las de los satélites orbitales, y otros equipos de vigilancia pueden captar señales que no alcanzan la altitud de los satélites. Vamos, que son un inventazo.

El Pentágono ya evalúa el globo espía de la semana pasada como un programa más grande de vigilancia chino. En decenas de países de los cinco continentes, dicen. Pero no eres el único que no se lo toma en serio. El periódico del ejército chino lleva un par de años insistiendo a sus lectores que se tomen los globos en serio, porque debe de ser que allí también les cuesta ver un globo como un arma peligrosa. Y los comparan con los submarinos en el fondo del océano. Submarinos voladores, si me permites el oxímoron.

Si el globo chino hubiera sido realmente para recopilar información meteorológica, como dice China, dice un portavoz del Pentágono que Pekín habría avisado a Washington de que lo mandaba. Pero no confirmaron la existencia de los globos hasta un día después de que Estados Unidos los detectara.

Y Estados Unidos ya ha avisado a 40 países aliados del supuesto programa de espionaje chino. Europa no ha confirmado que aquí haya habido globos chinos. Pero Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, advierte también de que China ha incrementado su espionaje y que hay que ser prudentes y vigilantes ante el riesgo constante que supone la inteligencia china.

¿Moraleja?

Cuando los manda un imperio, mejor tomarse los globos en serio.