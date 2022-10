Marta García Aller: "No creo que los abucheos a Sánchez en la fiesta nacional vayan a estar en el documental"

El presidente del Gobierno llegó tarde a recibir al jefe del Estado en el desfile de las Fuerzas Armadas. Algunos han interpretado que se trató de un intento de evitar que al presidente Sánchez le llovieran los abucheos, el presidente lo ha negado pero la excusas que ha dado por tener a los reyes encerrados en su coche esperándole ha sido casi peor. El presidente le ha echado la culpa a su equipo, que es lo que hacen los malos jefes. Llegar llegó tarde a recibir al rey, lo que tal vez redujera unos minutos los abucheos pero les dio más protagonismo del que habrían soñado los gritones que no respetan un acto solemne.

No es esta la tardanza más preocupante. Entre tanto, seguimos llegando tarde a la renovación del CGPJ. No por un minuto, sino por cuatro años. Esta es la crisis institucional que monopolizó las conversaciones en los corrillos del Palacio Real. Ahí también hubo otro fallo de protocolo que tampoco está claro si fue involuntario o no: la cúpula judicial no recibió invitación al desfile de las Fuerzas Armadas y lo interpretan como un desplante. En Moncloa niegan la intencionalidad en el error.

Pero ya que tanto vamos a hablar hoy de llegar tarde, hay otro asunto más preocupante. Si el presidente llega tarde a sus obligaciones, sea un error de protocolo sin querer o aposta, es una falta de respeto institucional que lo deja mal a él. Pero si llegara de nuevo tarde a este otro asunto el problema lo tendremos todos.

¿Qué asunto? Pues uno del que seguramente tenemos menos ganas de volver a hablar que del CGPJ. El aumento de casos de Covid. En Alemania amenazan con volverse a colapsar los hospitales. En solo una semana se ha duplicado el uso de camas por coronavirus. Y el invierno no ha llegado aún, pero enciende las alarmas de qué puede pasar. Sobre todo si no se refuerzan a tiempo las plantillas de los hospitales. A eso también estamos llegando tarde.

¿Moraleja?

No creo que esta esta escena de la fiesta nacional vaya a estar en el documental sobre el presidente. Al menos no con el sonido ambiente.