Marta García Aller: "En el Congreso nunca pierdo la esperanza de que recuperemos la confianza"

Esta investidura que vamos a vivir hoy tiene la gran ventaja de la que suelen carecer las grandes ocasiones. La falta de expectativas. Pero a lo mejor lo de hoy no es una pérdida de tiempo.

Cada vez es más improbable que vayamos a elecciones en enero, pero el líder del PP necesita que una repetición electoral hoy parezca necesaria y, ya puestos, que parezca también que podría ganarla con más holgura que la última vez. Necesita parecer el líder que España necesita, aunque no España no lo votara lo suficiente. Conseguir con la palabra lo que no consiguió con las urnas.

Feijóo también quiere dejar claro cuando hoy suba por primera vez a la tribuna del Congreso que es la única alternativa a Sánchez. Dejárselo claro más a los suyos que a Sánchez. Y necesita parecer moderado a la vez que agresivo, necesita parecer conservador pero también liberal, necesita entrar en la batalla cultural y centrarse en la gestión, transmitir renovación y tradición, ser técnico e ideológico; tiene que ilusionar a unos y enfadar a otros. Ser estadista y peleón.

Eso sí, lo malo de aspirar a gustarles a todos a la vez es que siga sin quedar claro quién eres y qué quieres, que es para lo más que puede servirle a Feijóo el discurso de hoy.

Aunque las opciones de sacar más síes que noes son prácticamente nulas, y aunque Feijóo se vaya a quedar a cuatro votos de la mayoría absoluta, podría salir fortalecido si le sale bien el discurso.

Al fin y al cabo, lo que hoy vamos a ver en el Congreso es la importancia de la palabra, que para eso están los parlamentos. La palabra construye liderazgos y los destruye. Con la palabra se puede ilusionar un país y construir una alternativa.

También podría el presidente en funciones aprovechar la fuerza de las palabras y aprovechar para usar la palabra y explicarnos bien en el Parlamento qué es eso que está negociando, que no lo ha hecho todavía.

Se espera tan poco de esta investidura que a lo mejor sorprende y hasta se convierte en un antes y un después. No sé bien de qué. Ojalá del parlamentarismo, que falta nos hace.

¿Moraleja?

En el Congreso nunca pierdo la esperanza de que recuperemos la confianza