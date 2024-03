Marta García Aller: "Cómo está el mundo para dudar si el consuelo es la mentira o confiar en que delira"

Cómo estará la cosa para que el mejor consuelo sea desear, llegado este punto, que ojalá nos estén mintiendo. Ante las grandes amenazas del momento en las dos grandes potencias mundiales la mentira electoral ya no es ni mucho menos la peor de las opciones.

En Rusia, Putin acaba de volver a ganar las, digámoslo así, elecciones, mientras amenaza al mundo con una guerra nuclear. Esperemos que mienta, claro. Qué podemos esperar si no como consuelo ante el tirano con poder absoluto, cero escrúpulos y ganas de invadir. Esperemos que volver a presumir de poderío nuclear fuera otra de sus bravuconadas antes de las elecciones para ganar poder de negociación en Ucrania. Pero ahora que ha ganado las elecciones que no podía perder muchos rusos temen que Putin pueda utilizar sus pantomimas de reafirmación en el poder para una mayor movilización forzosa en una guerra que la ley rusa sigue prohibiendo calificar como tal.

Mientras tanto, en Estados Unidos, también la hipótesis de la mentira preelectoral sirve como consuelo. La alternativa es demasiado inquietante. Aunque no sé si en el caso de Trump la alternativa a la mentira es la verdad o simplemente que no sepa lo que dice. El candidato republicano ha dicho en un mitin en Ohio que si perdiera las elecciones en noviembre habrá un baño de sangre en su país. Eso ha dicho. Y que la democracia está en peligro, en eso seguramente esté diciendo la verdad. Claro, que en ese mitin, en el que por cierto ha llamado animales a los inmigrantes, también ha dicho que Biden ganó a Obama en no sé qué elecciones que nunca existieron.

Así que podemos confiar en que no sepa lo que dice o que esté mintiendo, porque si lo del baño de sangre no es un lapsus sino un aviso a ver qué hacemos con un candidato a las elecciones de la mayor democracia el mundo que amenaza poco menos que una guerra civil si pierde.

¿Moraleja?

Cómo está el mundo para dudar si el consuelo es la mentira o confiar en que delira.