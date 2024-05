Marta García Aller: "Cómo andará la extrema derecha europea de desbocada, para que Le Pen quiera pasar por moderada"

Javier Milei no se presenta a las elecciones europeas. Viendo lo presente que está en la campaña en España conviene recordarlo. Sobre todo por la de cosas que están pasando entre los líderes de extrema derecha en Europa y a las que no estamos prestando atención entretenidos con el populismo de importación.

Cómo estará poniéndose de radical la cosa para que ande Le Pen pidiendo un cordón sanitario para la extrema derecha en Europa. Se refiere al partido alemán, no al suyo. Fue a raíz de que el líder de la AFD alemana, Maximilian Krah, dijera que en las SS nazis "no todos eran criminales".

La líder de la extrema derecha francesa dice que no quiere estar en el mismo grupo parlamentario europeo que el partido alemán después de las elecciones de junio. De pronto le resulta un poco nazi de más para su gusto. Y no será que no habían dado pistas ya estos años.

La ruptura con la AfD puede ser un síntoma de las divisiones internas de la extrema derecha europea, pero puede ser también una estrategia de Le Pen para terminar de convencer a los franceses de que ella no es tan extremista como los demás. Y qué mejor que un alemán con nostalgia del nazismo para hacerse pasar por patriota en La France.

En Francia la extrema derecha no necesita arrimarse a Milei para subir en las encuestas. Le basta escenificar malestar con la AFD alemana, que por cierto ya es la segunda fuerza en Alemania, por delante de los tres partidos que gobiernan el país: socialdemócratas, verdes y liberales.

En Francia a la extrema derecha le va aún mejor.Jordan Bardella, el líder del partido de Le Pen, de 28 años, es favorito en las encuestas con el 33%, el doble que la candidata de Macron. Y entre los jóvenes arrasa. Sus vídeos de TikTok, en los que come perritos calientes o se hace selfies, obtienen habitualmente más de 1 millón de visitas.

¿Moraleja?

Cómo andará la extrema derecha europea de desbocada, para que Le Pen quiera pasar por moderada.