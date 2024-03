Marta García Aller: "¿El 8M te cansa tanta reivindicación? Pues más larga se hace la discriminación"

Como cada 8M se suceden estudios, marchas y coloquios por el Día de la Mujer. Y habrá, no lo dudo, a quien le resulte cansino. Ya están estas otra vez. ¿Pero qué más queréis? Habrá a quien se le está haciendo largo, ya lo siento, que andemos con la matraca de la importancia de aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración, reducir la brecha salarial y acabar con la violencia machista.

Habrá también quien esté cansado de que de vez en cuando recordemos que las mujeres dedican casi el doble de horas al día al cuidado de sus hijos. De media, insisto, que ya sé que no es su caso, el suyo, el de usted que está cansado de que se lo recuerden todo el rato con lo mucho que ayuda en casa. Pues imagine lo cansadas que están ellas, que son también quienes dedican más tiempo a las tareas del hogar. Y encima, de media, insisto, siguen cobrando menos. Los salarios de las mujeres son más bajos, en parte porque los sueldos son peores en los sectores más feminizados. También porque ser madre incrementa la brecha salarial. Ser padre, no.

Vale, pero, anda que no hay mujeres mandando ya, dirá usted. Si no tengo más que jefas, dirá aquel, que con tantas cuotas no ve más que mujeres por todas partes. ¿De verdad hay que seguir insistiendo en la brecha de género? Qué más dará que sea hombre o mujer quien se matricule en una carrera de ciencias o quien ascienda en una empresa o quien gane unas elecciones. Igualdad sería no andar mirando si es hombre o mujer, que estáis muy pesadas con esto, pensará usted, que es buena gente, y no tiene nada contra el feminismo pero que ya le aburre.

Bueno, pues al que se le esté haciendo largo, que tenga paciencia, porque según la ONU, para que alcanzásemos una igualdad real en el reparto de puestos de poder faltan unos 130 años. ¿Pero qué más queréis? Pues chico, seguir avanzando.

¿Moraleja?

¿El 8M te cansa tanta reivindicación? Pues más larga se hace la discriminación.