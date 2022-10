Marta García Aller: "En el PP a bajar impuestos no parecía que le vieran ninguna contraindicación"

Más interesante aún que este reciente interés en España por la política británica, que sé que es un fenómeno que te tiene fascinado, más interesante aún está siendo el repentino desinterés. Un olvido sospechoso.

Al preguntarle a Feijóo por Liz Truss, que es un tema que ya sabes que aquí interesa mucho, el líder del PP ha dicho que su partido nunca ha propuesto “una bajada masiva de impuestos, sino de rebaja selectiva a rentas medias y bajas".

Feijóo dice que la política de Liz Truss no tiene nada, pero nada que ver con la del PP. No le consta, vamos. Ni las bajadas de impuestos en general. Que la política económica de Liz Truss de parecerse a alguien se parece, dice, a la de Sánchez. Lo dice por la falta de credibilidad que le inspiran las cuentas del Gobierno.

Hasta hace no mucho al PP bajarle los impuestos a los grandes patrimonios siempre le parecía una buena idea para recaudar más. Durante esas semanas que tuvimos un debate económico de brocha gorda de ricos y pobres, y subidas vs. bajadas fiscales como receta para todo, en el PP a bajar impuestos no parecía que le vieran ninguna contraindicación.

¿No fue en esta misma mesa cuando al preguntarle a González Pons por el plan de Liz Truss en Reino Unido, el vicesecretario institucional del PP dijo tajante que “cuantos menos impuestos, más libertad”? Claro, que si Sánchez puede cambiar de versión todo el rato sin dar más explicaciones en el PP no van a ser menos.

También Ayuso, que en la campaña del 4M arrasó prometiendo a los madrileños "mayor bajada de impuestos de la historia", ha tenido que explicarse sobre el fracaso de la británica como si fuera de la familia. Ayuso ha defendido que el problema de Truss no fue la bajada de impuestos masiva, sino su aumento del gasto público. Pero, una cosa, ¿no decía que bajando impuestos se recaudaba más? A ver si ahora cada vez que alguien anuncie una bajada de impuestos va a tener que explicarnos dónde piensa recortar.

¿Moraleja?

De alabar la bajada de impuestos de Liz Truss a rajatabla, a esa ex primera ministra de la que usted me habla.