Marta García Aller: "La amnistía tiene algo de ovni, otro fenómeno anómalo inexplicable"

Ahora que la NASA ha creado una especie de oficina de los ovnis para estudiar todos esos fenómenos anómalos no identificados, para estudiar si alguno tiene origen extraterrestre, solo puedo pensar en Pedro Sánchez. Como la NASA encuentre algo pronto va a poder sumar a su lista de cosas asombrosas que le ha tocado gestionar estos años no solo una pandemia y una guerra, (y el volcán, que nunca se olvida del volcán)... Solo nos faltaban los extraterrestres.

De momento, la NASA pide no exagerar. No hay ninguna prueba de que todos esos ovnis sean extraterrestres, lo que son es de origen misterioso. Y son muchos. Cada vez por lo visto se avistan más objetos inexplicables en el aire, el espacio y el océano. Pero no sabemos qué son. Esa fascinación se debe a su naturaleza desconocida. Por eso la NASA quiere poner en marcha un enfoque más científico, y más transparente, para recopilar y analizar datos sobre estos fenómenos.

Y pienso en Sánchez porque también la amnistía tiene algo de ovni. Objetivo de negociación no identificado. Otro fenómeno anómalo inexplicable. Lo misterioso no es su origen, sabemos de dónde ha salido, pero sigue sin cobrar forma. Hubo un primer avistamiento en Bruselas, pero oficialmente desde entonces sabemos poco más.

Lo de la amnistía se está negociando en una especie de Área 51 gubernamental. El hermetismo, ya se sabe, alimenta las teorías conspiranoicas. A unos les ayuda a tenerle mucho miedo a los fenómenos no identificados, a otros a justificarlos como lo más normal del mundo. Total, como no sabemos lo que es. A saber qué experimentos constitucionales se están haciendo en el campo de pruebas de Moncloa.

No tenemos los datos necesarios para llegar a conclusiones sobre cómo va a ser la amnistía que está negociando el Gobierno para los delitos del procés. Bueno, en realidad ni siquiera sabemos si será una amnistía. Ni si será Gobierno, claro. El Gobierno no reconoce abiertamente estarla negociando. Se refugia en ese hermetismo para no tener que dar ninguna explicación. Dice que no puede identificarse como amnistía. Lo que sabemos seguro es que está explorando territorio desconocido.

¿Moraleja?

La NASA con los ovnis ya es más transparente, que el Gobierno con la amnistía pendiente