Marta García Aller: "Alquilar no es la fase previa a la propiedad, es la única salida y cada vez más cara"

Ahora que el Gobierno quiere agilizar la construcción de viviendas, convendría que agilizásemos también la destrucción de un mito. El mito de que España es un país de propietarios. Al menos, no para los menores de 40 años. Poco a poco nos hemos ido convirtiendo en un país de inquilinos que no pueden aspirar a dejar de serlo (a no ser que hereden o reciban ayuda familiar).

En 2002, un 65% de los jóvenes tenía una vivienda en propiedad. Ahora es al revés, los jóvenes emancipados de alquiler rondan el 70%, según FPL. Y eso los que han logrado emanciparse. Cada vez hay menos propietarios y son más mayores. Lo curioso es que merma la cantidad de propietarios, pero no la sensación de que todo el mundo lo es o puede llegar a serlo.

Tener más gente viviendo de alquiler no tendría por qué ser una mala noticia, de no ser porque cada vez ese alquiler es más inaccesible. En España, los inquilinos son más pobres. Destinan de casi la mitad de su sueldo, el doble de media que en la UE. Aquí alquilar ya no es una fase previa a la propiedad ni una elección. Es la única salida, y una cada vez más cara, para cada vez más gente.

Algo tendrá que ver que tengamos el país con la tasa de emancipación de las más tardías que estemos a la cola de Europa en vivienda social. La vivienda social ronda en España apenas el 2,5%. En Países Bajos, un 30% de la vivienda es vivienda social, ¡un 30! En Austria, un 24%, en Dinamarca un 20%. En España un raquítico 2,5%, en niveles de Rumanía.

Estar a la cola de la vivienda social en Europa no ha sido fácil. Una cifra así no se logra de una legislatura para otra. Un desgobierno semejante requiere constancia, mucha incompetencia e indiferencia perfectamente coordinada entre administraciones durante 40 años. Cambiar esto solo es posible si ahora se coordinaran en serio para arreglarlo.

¿Moraleja?

Cuenta la leyenda, que España era un país de propietarios de vivienda.