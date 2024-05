LA VIDA DE JOSEMI

Josemi: "Cuando la guerra, faltó el champán en casa de mis abuelos y fue un trauma"

Josemi Rodríguez-Sieiro cuenta en 'Más de uno' se queja de que algunos compañeros del programa le han exigido que traiga comida y se excusa de que no ha podido traer tortilla porque no tenía quien se la hiciera. Luego, nos habla de la despensa y el almacén de comida que tiene en su casa por si hay una guerra y para que no se repita lo que les ocurrió a sus abuelos, que se quedaron sin champán durante la guerra civil.