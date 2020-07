José Ramón de la Morena: "Zidane cambió el partido con tres cambios precisos"

Cuando peor lo estaba pasando anoche el Madrid con el Getafe, cuando el Getafe ganaba la pelea claramente a los puntos, Zidane cambió el partido con tres cambios precisos, que hizo sin miramientos, quitó a Isco que no había tocado el balón, a Vinicius y a Modric, y sacó a Asensio, Valverde y Rodrigo, y el partido fue otro, y llegó el penalti que volvió a transformar Ramos, que lleva 21 seguidos sin fallos.

Pero me gustó mucho el Getafe. En la primera parte se hizo dueño del balón y el Madrid lo perdía con una facilidad asombrosa, la misma con la que lo recuperaba el Getafe presionando muy encima por todo el campo a los jugadores del Madrid, que cada vez se descomponían más. Es la vez que mejor he visto al Getafe desde que se reinició la liga, y la peor, o al menos, el peor primer tiempo que le he visto al Madrid, que quizá por el calor, o por la estrategia, consumió la primera parte en una ley del mínimo esfuerzo mientras el Getafe aplicaba el máximo y se producía un desequilibrio muy llamativo.

Y me gustó también la Real, que como el Getafe, también había reiniciado el campeonato con una rueda pinchada, y después de las primeras cinco jornadas no había ganado un partido hasta ayer, que ganó al Espanyol, remontando, porque comenzó perdiendo, y me sabe mal que un equipo que estaba haciendo una temporada tan buena y jugando muy bien, se descolgara de los puestos de Europa. El Espanyol queda casi descendido, y habrán de reflexionar quién o qué ha fallado en ese equipo que se presupuestó para competiciones europeas, y se les va a quedar en Segunda División. La nota cursi y estúpida la puso la hija de Peter Lim escribiendo en twitter que el Valencia es de su papá y hace con él lo que le da la gana. Pues mira rica, sí, pero la estupidez también es tuya y solamente tuya, aunque quizá también tenga la culpa tu papá.