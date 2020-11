José Ramón de la Morena: "Ter Steguen demostró lo mucho que le necesita el Barça"

No me esperaba una noche de intriga y emociones tan exageradas como las de ayer en la Champions, pensé que sería una noche tranquila de victorias fáciles del Barça y el Sevilla. Pensé y me equivoqué, porque el Dínamo de Kiev venía con los chicos que pudo reunir en un equipo diezmado por los contagios del Covid, y el Barça a los 5 minutos ya ganaba con un penalti ingenuo que hicieron y transformó Messi, y pensé en una goleada fácil, pero al poco, Ter Steguen, que volvía, demostró lo mucho que le necesita el Barça, porque hizo tres paradas de esas que llamamos milagrosas, y los ucranianos cada vez corrían más y mejor.

Y al Sevilla le ocurrió algo parecido, los rusos del Krasnodar les sorprendieron con dos goles en 20 minutos y después se quedaron con 10 cuando expulsaron a Navas. Estos equipos rusos y ucranianos, paran ahora la liga pero comenzaron antes, con lo cual en estas fechas están muy bien físicamente y por eso le costó tanto al Barça rematar al Dínamo de Kiev, con el segundo gol que hizo Piqué, y aun así los ucranianos hicieron un gol que acortaba distancias y subía la emoción al partido casi tanto como en Sevilla, donde el Sevilla ya había logrado empatar el partido con 10, y aún hizo el tercero, que le daba la victoria y le iguala a siete puntos con el Chelsea, con lo cual la clasificación para octavos ya la tiene prácticamente asegurada. El Barça también, pero hay algo que no acaba de conectarse bien en ese equipo, juegan bien, ordenados, Messi se le ve que quiere y lo intenta, Ansu Fati cada vez más importante, y han recuperado a Ter Steguen, y sin embargo acabó el partido pidiendo la hora con un equipo que venía destrozado por los contagios de la epidemia. Quizá sea cuestión de tiempo, de más tiempo. Pero no acabo de entender qué ocurre en ese Barça. En cualquier caso fue una noche emocionante…y esta mañana hay que decir felicidades Sevilla.