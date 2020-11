De la Morena: "Me preocupa el anillo ambiental que se puede crear alrededor de los jugadores de la Selección"

Me preocupa el anillo ambiental y de influencias que se puede crear alrededor de los jugadores de la Selección Española de Fútbol en momentos como éste, cuando no funciona, cuando petardea y se cometen errores de bulto, porque cuando un entrenador va a la sala de prensa y le comentan que hemos acabado en su área pero porque Suiza jugó los últimos 15 minutos con 10, por una expulsión, y pone cara de sorpresa, y dice que qué expulsión, porque no se ha enterado que el equipo rival jugaba con uno menos, es un error de bulto, y casi ha pasado desapercibido por una prensa a la que el seleccionador no ha terminado de reconocer el trato cómodo y amable que le ha dado hasta ahora, aunque inmerecido por su actitud con la prensa desde que comenzó entrenando a la Roma y después al Celta.

Nunca fue un entrenador amable con la prensa, ni antes de ser seleccionador ni ahora que lo es. Y me preocupa que cuando lleguen las críticas, que de momento están siendo suaves y comprensivas, la Selección se convierta en otra trinchera como aquella que organizó Clemente, que llegó a agredir a un periodista, y a provocar una especie de guerra civil en la prensa, aficionados y su comando de seleccionados.

Me preocupa porque yo aquello lo vi muy de cerca y lo recuerdo con bastante desprecio y hastío, y es que en estos momentos se dan circunstancias muy parecidas, una selección un tanto huérfana de líderes, un seleccionador arisco con la prensa y que no se entera ni que el equipo rival está con 10. Y un presidente que solo se entera de lo que le interesa a él, sus beneficios económicos y sus vendetas a quienes no le adulan o sirven. Al final los resultados anestesian todo, pero cuidado porque las anestesias duermen pero no curan.