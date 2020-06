José Ramón de la Morena: "El Premio Princesa de Asturias de los Deportes para Carlos Sainz me llenó de alegría"

Reconozco que nunca he creído ni he prestado mucha atención a los premios Príncipe y ahora Princesa de Asturias, que se daban al deporte. Han cometido tantos favoritismos caprichosos, localistas, discriminatorios e injustos, que en su día me negué a estar en ese jurado porque no quería compartir esas decisiones. Después, poco a poco han ido siendo, en mi opinión, más justas y justificadas. La de ayer, dándole ese premio, que me consta, ilusiona más que ninguno, a todos los deportistas, dárselo a Carlos Sainz, me llenó de alegría.

Al premio optaban 17 candidaturas de 10 países y los méritos de Carlos han hecho que el premio sea para él por su carrera "espléndida, diversa e innovadora". Se ha impuesto Sainz a Marc Márquez que ha quedado segundo. La candidatura de Carlos había sido avalada por Rafa Nadal, Iker Casillas y Pau Gasol. Ahí es nada. El premio le llega a Carlos a sus 58 años y después de ser nombrado el mejor piloto de rallies de la historia. Tres veces ganador del Dakar y dos veces campeón del mundo de rallies. Los títulos en las vitrinas de un hombre que es la imagen del motor en España. Cuando todo el mundo piensa que Carlos ya lo ha conseguido todo y es momento de retirarse y disfrutar, anoche me dijo que sí, que estaba pensando volver este año al Dakar si encuentra un coche que le ofrezca garantías. Lo celebró en casa con su familia, leyendo una vez más el mensaje de su hijo: "Ya te puedes retirar tranquilo papá, aunque sé que no me vas a hacer caso"…y se le escapó una sonrisa.

Después me dijo que él ya había probado un F-1, pero sin embargo sufriría más si viese a su hijo correr un rally entre hielo, barro y árboles a los lados…Porque además de ser el campeón que es, es padre de piloto, y conoce el riesgo, y sabe el precio y lo que supone pagarlo. Felicidades Carlos, piloto.

