De la Morena: "A Messi, que en el campo es el arte hecho perfección, fuera del campo no se le conocen errores"

La semana arranca con el sexto Balón de Oro para Messi, en esa ceremonia que la revista francesa France Football organizó anoche en París, frente a la catedral de Notre Dame, en la rivera del Sena. Estos premios comenzó a entregarlos esta revista hace 63 años, aunque hace uno años la FIFA se lo apropió incluyéndolo en su Gala anual de premios, pero France Football decidió recuperar su origen inicial, y ha vuelto a hacer la votación entre corresponsales, que le han concedido a Messi este sexto Balón de Oro. Te podrá parecer mejor o peor, porque el fútbol es pasión y subjetividad, pero lo que no te puede parecer es injusto, porque las votaciones son rotundas e indiscutibles, y porque el mensaje de los grandes y de todos los futbolistas que yo he oído y a los que he preguntado, es que Messi es el mejor futbolista con el que se hayan enfrentado nunca. La mejor prueba anoche fue la frase que le susurró Luka Modric “te lo mereces”.

A mí me gustó este Messi más maduro, más extrovertido, menos cohibido, más natural, que deja aparecer en sus ojos y en la sonrisa tímida de su boca la expresión de la emotividad. En el campo de fútbol es el mejor, posiblemente también de la historia, aunque tuve más dudas con Maradona, y hay quien me dice que cada momento de la historia es diferente con sus circunstancias diferentes. Puede que sea así Pero a Messi, que en el campo es el arte hecho perfección, fuera del campo no se le conocen errores. Y la vida a esas alturas que le sube el éxito, produce mucho vértigo, y provoca muchos errores, que en esas circunstancias pocos consiguen evitar.