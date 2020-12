José Ramón de la Morena: "La derrota del Madrid dejó malhumorada a mucha gente"

España,( no sé si por mayoría simple) sigue siendo madridista, y esa derrota del Madrid anoche en Ucrania, dejó malhumorada a mucha gente, a pesar que en la Champions ya tenemos clasificados a dos de los cuatro equipos que comenzaron la liguilla. Porque el Barça y el Sevilla, que juegan esta noche, ya lo tienen asegurado, y al Atleti le bastaría un empate con el Salzburgo para estar clasificado.

Lo del Madrid es preocupante. La imagen, de impotencia delante, e inseguridad detrás, que dio anoche perdiendo con el Saktar Donest fue lamentable. A ese equipo, el Borussia, con el que el próximo miércoles el Madrid se tendrá que jugar su permanencia en la Champions, el Borussia los metió 6 en Ucrania y 4 en Monchengladbach, a ese equipo que le ha ganado dos veces al Madrid. Preocupante.

Aunque más preocupante me parece escuchar a Zidane decir que ayer jugaron un buen partido, porque si eso de anoche es jugar un buen partido para Zidane, es una tomadura de pelo para todos los que lo vieron y sobre todo para los que lo sufrieron y se levantan disgustados todavía esta mañana. Me decepciona Zidane en esa postura clueca con sus jugadores, intentando protegerlos, taparlos y justificarlos, porque es barrer y meterlo todo bajo la alfombra, es asegurarse la protección del vestuario porque sabe que está en sus manos, y trata de mantener más o menos contentos a todos para sentirse protegido él. Y eso no es ser leal con un club, es comodidad interesada.

Al Madrid le puede valer un empate en su campo con el Borusia, si el Inter la gana al Saktar, pero ya son ecuaciones muy complicadas. Lo único que le asegura su clasificación es ganar a los alemanes del Borussia, a los que ganó anoche el Inter. Y pueden lograrlo, pero si lo hacen, espero que no vengan a reclamar porque se les criticó hoy tan duro, porque hoy hablamos de anoche, y la semana próxima será otra noche….más les vale