José Ramón de la Morena: "Admiración y agradecimiento a la Selección Española de baloncesto"

España jugará el viernes cuando aquí sean las 10 de la mañana, frente al vencedor del partido entre Australia y la República Checa. Nuestra selección ha ganado todos los partidos hasta el momento, aunque nos despertó algunas dudas en algunos de los partidos más fáciles posiblemente por exceso de confianza, pero desde el domingo, cuando ganaron a Serbia, han entrado en un momento dulce de acierto y concentración, que la están haciendo imparable. Además, si, como cabe imaginar Estados Unidos gana a Francia, o Australia a la República Checa, España tendría asegurada ya su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Me gusta esta selección, de aparente perfil más bajo que aquella de hace 13 años, que ganó el Mundial en Japón, con el actual presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, jugando en el 5 inicial.

Anoche hablaba con Jorge Garbajosa cuando amanecía en Shangai. Y a pesar de los miles de kilómetros de distancia, me transmitía el orgullo que siente por este grupo. Ha habido un cambio generacional, sí, pero no se ha perdido competitividad por el camino. Ni títulos. De los últimos 14 campeonatos internacionales que ha jugado la selección, han llegado a semifinales en 12. Garbajosa lo vivió y lo disfrutó como jugador, y aporta mucho como presidente por lo que ya sabe, pero además transmite una imagen de hombre de bien, que me da confianza. Un tipo de fiar.

