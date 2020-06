José Ramón de la Morena: "Las gradas llenas influyen más en favor de los equipos más débiles"

En cuatro noches hemos visto la primera jornada de este último acto que debe resolver la temporada de nuestro fútbol. Ha sido todo tan extraño como esperábamos; Es un ambiente todavía triste, depresivo, y las pancartas en las gradas que sustituyen al público lo recuerdan: hemos vivido una tragedia y estamos de luto, aunque el fútbol nos sirva para ir sobrellevándolo.

Pensábamos que el fútbol era cosa de los futbolistas, pero no, o al menos no solo. Es más cosa vuestra, de los que no estáis, de los que llenáis esas gradas y le dais color y sonido, porque el fútbol sin ti, sin vosotros, es un estadio vacío, es un silencio con eco, es otra cosa, aunque siga siendo fútbol. Y en esta primera jornada después del confinamiento las diferencias parece que van a ser aún mayores, entre los equipos grandes y el resto. El público, las gradas llenas influyen más en favor de los más débiles, les saca otra motivación, les exprime al máximo.

En campo vacío es como echar a pies, y uno elige a los once mejores y los que quedan son para el otro, que en realidad es así siempre, pero el público, esa presión de las gradas en las ciudades con su equipo, más o menos humilde, les engrandece y les sube el nivel hasta casi igualarles al rival, por grande que sea.

Aun así, he visto muy bien al Barça y el Madrid de la primera parte con el Eibar, porque la segunda fue horrible. En todo caso parece obvio que el Barça y el Madrid van a pelear la liga posiblemente hasta la última jornada. Va a estar también muy disputada la cuarta plaza para la Champions, y va ser un drama la lucha por evitar los puestos de descenso, porque se han igualado muchísimo, y porque la próxima temporada el descenso es posible que sea más profundo que nunca, por las consecuencias económicas que va a tener. Pero ha vuelto el fútbol, y se queda otras 35 noches seguidas.