Los clubs de fútbol profesionales están preocupados , y algunos indignados, como escuché anoche al Presidente del Villarreal Fernando Roig, porque no ven otra salida que no sea la de finalizar la competición de fútbol, para poder cobrar el último recibo de la televisión , y a su vez poder pagar a sus futbolistas, pero les preocupa que el CSD y la Federación, les hayan sacado 200 millones de euros más en esa encerrona que le hicieron a Tebas el sábado, y ahora ante el cierre del fútbol francés, y la dudas del italiano y el inglés, aquí se pudiera dar también el cierre.

Van a intentar finalizar la temporada, van a hacer test a todos su futbolistas para asegurarse en lo posible que no haya casos ni contagios, pero aun así, hay futbolistas que se ponen muy estupendos soltando topicazos como que lo más importante es la salud, que es exactamente lo mismo que piensas tú, y yo, y las cajeras del supermercado y los sanitarios del hospital.

Pero hay que intentar dar algún paso, con todas las precauciones posibles, pero intentemos dar un paso, siquiera uno, para después dar otro y echar a andar... aunque sea despacio… ya cogeremos velocidad. Pero necesitamos mover un pie, y luego otro, sin riesgos, sin locuras, con esa prudencia que nos da seguridad, que nos digan cuándo y cómo, pero también con claridad, no hace falta manual de instrucciones, como insinuó ayer el portavoz de Sanidad Fernando Simón, simplemente unas normas claras y concisas, que no sea necesario ser epidemiólogo para entenderlas… y al fútbol que le den lo que es del fútbol… solo lo que le pertenece al fútbol, pero que no lo extorsionen ni lo cuatreen más.

