José Ramón de la Morena: "El fútbol comienza a producir sus frutos, diversión, entretenimiento y discusiones"

El fútbol comienza a producir los frutos que de él se esperaban cuando la epidemia lo paralizó: la polémica, las discusiones. La normalidad, entre comillas, porque el temor a los rebrotes de la epidemia sigue latente, pero esa normalidad que produce el fútbol en nuestra vida cotidiana, ha puesto al Madrid líder, aunque igualado a puntos con el Barça, y la llegada al sprint a esas últimas jornadas, va a ser apasionante.

El Barça, con Piqué y Setién como portavoces, pone en duda las decisiones del VAR que le han validado al Madrid jugadas de gol y le han invalidado alguno a sus rivales. El VAR, puede ser discutible, pero el fútbol sin VAR era más discutible, y desde luego se cometían más injusticias.

El Madrid, de manera más oficial, y a través de conductos oficiales, se queja a La Liga de Fútbol Profesional por horarios que le están poniendo. Y tienen su parte de razón, han tenido que jugar de manera continua partidos siempre detrás del Barça, con regresos de madrugada a Madrid, pero sobre todo se lamentan de que no hay 72 horas de descanso entre el partido que van a jugar en la jornada 33 el jueves a las 22.00 de la noche y el siguiente, el domingo a las 14.00 de la tarde, en Bilbao, ante el Athletic. Y la queja tiene sentido porque esa desventaja es evitable, puesto que el Madrid podría jugar ante el Getafe el miércoles y así todos contentos.

Fijar los horarios no es sencillo. Pero deberían mirar mejor esos detalles porque el Real Madrid acabará su partido en la madrugada del jueves al viernes, y el sábado viajarán ya a Bilbao, mientras que el Barça tendrá cinco días de descanso entre los dos partidos más complicados que tiene pendientes: atlético de Madrid y Villarreal. No sé si servirán de algo las protestas del Madrid a la Liga ni las del Barça a los árbitros del VAR, pero el fútbol ya produce sus frutos: diversión, entretenimiento y discusiones que no sean políticas.