EL COMENTARIO DE DE LA MORENA

Tiene que ser duro alcanzar el éxito, y que no te lo reconozcan, porque el éxito necesita los focos que lo iluminan, y a veces, incluso consiguiéndolo, no te ven. Es algo que le está ocurriendo al entrenador del Getafe, José Bordalás, que cogió un equipo y estuvo a punto de subirlo a primera división, cogió a otro y lo subió, pero no le renovaron, y volvió a las tinieblas del paro.