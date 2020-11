De la Morena: "Los equipos grandes son lo mejor para cambiar la vida a una persona y no siempre para bien"

Tenía interés anoche en ver a la Selección Sub-21, ese partido amistoso en Marbella frente a las Islas Feroe. Pensé que iba a ser una exhibición de los nuestros y que vería jugadas artísticas de todas esas promesas que han comenzado ya a hacerse realidad, pero me supo a poco. Ganaron 2-0 y les costó mucho trabajo. Pedri dio la asistencia del primer gol, pero no fue una actuación tan brillante como me esperaba, porque es muy bueno y va a ser mejor aún.

Es curioso porque Pedri hizo las pruebas en el Madrid y no le cogieron, y se quedó en un equipo de Tenerife hasta que se lo llevó la U.D. Las Palmas a su cantera, y Pepe Mel se lo recomendó a Butragueño, pero el Madrid nunca debió verle futuro y fue el Barça el que pagó los 5 millones que pedía Las Palmas.

Y anoche, a última hora, la Junta Gestora del Barça fijó la fecha del domingo 24 de enero para celebrar las elecciones a la presidencia del club. A falta de estos 70 días, ya hay 7 candidatos, con el que se presentó ayer, Xavi Vilajoana, directivo de Laporta, Rosell y Bartomeu. A estos 7 candidatos, se les pueden añadir más, el inefable Laporta y Joan Rosell, y puede que hasta alguno más.

Después necesitarán 2.258 firmas y un aval de 125 millones de euros, salvo los que vengan de la actual junta directiva porque ya vienen avalados de sus años anteriores en la junta. En todo caso es una cantidad importante, inasumible para la inmensa mayoría de los socios, y de todos los candidatos anunciados. Supongo que habrá coaliciones, y que finalmente no habrá más de 3 o 4 candidatos como mucho. En todo caso, está claro que el fútbol, y especialmente los equipos grandes son el mayor escaparate para cambiar la vida a una persona, y no siempre para bien.